Amsterdammer (20) oanholden om gewelddiedige crypto-oerfal yn Ljouwert

By de oerfal op 24 juny fan ferline jier waarden cryptomunten bútmakke. De bewenner fan de wenning rekke by de oerfal swierferwûne.



Yn it telefyzjeprogramma Opsporing Verzocht wie ferskate kearen omtinken foar de oerfal. De tips dy't dêrút folgen en ûndersyk fan de plysje laten úteinlik ta de oanhâlding fan de fertochte.

Trije oerfallers

It ûndersyk fan de plysje giet troch. De plysje slút net út dat der meardere oanhâldingen folgje. Op kamerabylden yn de omjouwing wiene yn elk gefal trije oerfallers te sjen.

De plysje tinkt noch hieltyd dat in famyljelid, freon of kollega fan it slachtoffer mooglik bewust of ûnbewust krúsjale ynformaasje trochspile hat oan de oerfallers.