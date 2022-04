Soarch wol Oekraynske flechtlingen helpe: "Kijken wat we kunnen betekenen"

Njonken de soarchoanbieders binne ek it mbû en hbû-ûnderwiis yn Fryslân, Grinslân en Drinte belutsen by de aksje. Itselde jildt foar wurkjouwersorganisaasje ZorgpleinNoord en VluchtelingenWerk.

Roeli Mossel is fan de koöperaasje fan soarchorganisaasjes yn Noard-Nederlân. Troch in artikel yn de krante kaam de organisaasjes op it idee. "Wij lazen over een Oekraïnse vluchteling die in het noorden is gehuisvest en die graag wat wilde doen. Die had een zorgopleiding in Oekraïne afgerond en wilde aan de slag."

"Toen zijn we gaan denken, ook met een aantal zorgaanbieders, en Vluchtelingwerk is ook betrokken. Wij hebben gezegd wij gaan dit initiatief vlottrekken en kijken wat we kunnen betekenen."

Earste faze

It idee sit yn de opstartfaze, Mossel hopet dêrom de kommende tiid de earste kontakten te lizzen. "Wij hopen dat mensen zich gaan melden die kunnen helpen om die verbinding breed tot stand te brengen. Zodat we ook zicht krijgen op wat deze mensen graag willen."