Trije kear gjin skippersrjocht foar iepenloftspul Balthasar

Ferline jier, en it jier dêrfoar koe de opfiering fanwegen corona net trochgean. Dizze kear hat it ek wer mei corona te krijen: neffens produsint Sjoed Nutma spilet de eangst foar corona by de wat âldere doelgroep in rol.

Lette kaartferkeap

Dêr kaam by dat de kaartferkeap pas let fan start gean koe, earst yn febrewaris waard dúdlik dat Balthasar opfierd wurde koe.

Meiwurkers fan it stik binne juster op 'e hichte brocht. Der wurdt sjoen nei nije spyldata foar takom jier.