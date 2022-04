Van Hall sil gearwurkje mei biste-app yn ûndersyk nei sûnens fan bisten

Yn de app kinne biste-eigeners allegearre gegevens oer harren bisten byhâlde, lykas bertedatum, faksinaasjes en behannelingen. De mear as 8.000 brûkers fan de app hâlde op it stuit de gegevens fan mear as 50.000 Nederlânske bisten by.

Living Lab Animal

It bedriuw efter de app giet no de gearwurking mei Van Hall Larenstein oan. Tegearre hawwe se it Living Lab Animal oprjochte. Dêryn wurkje studinten, dosinten, ûndersikers en ûndernimmers gear en dogge se ûndersyk op it mêd fan wolwêzen, sûnens en it gedrach fan bisten.