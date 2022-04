Advokaat yn Vidar-saak: "Friese misdaad is los zand, geen Taghis of Holleeders"

"Maar dat is het Fries misdaadcircuit niet", seit Boksem. "Het hing als los zand aan elkaar. Een stel amateuristische plattelandscriminelen die met drugs geld dachten te verdienen."

Gjin tûzenen kilo's

Fierder moat der sprake wêze fan in slimme foarm fan kriminaliteit. "Dat zie ik niet. De Vidar-zaak kent geen Taghis of Holleeders. Het gaat niet om duizenden kilo's in containers, maar om 86 kilo amfetamine waarvan de uitvoer nog eens mislukt is ook. Er is ook geen geweld gebruikt. Het had allemaal een provinciaal karakter."

Neffens Boksem die boppedat bliken dat de ynfiltrant ûnbetrouber wie, omdat er in belang ha soe. "Hij heeft mijn cliënt uitgelokt."

Boksem sprekt fan in 'ernstig vormverzuim' fan it Iepenbier Ministearje. "Bewijsuitsluiting is een passende sanctie."

Byld moat bysteld wurde

Hy frege frijspraak foar syn kliïnt. "Het OM heeft gedacht een grote internationale drugsbende op te rollen, maar dat beeld moet worden bijgesteld. De Vidar-zaak is geen Marengo of Passage."