Mear swalkôffal fûn yn Waadsee, mar maatregels nimme is dreech

Rykswettersteat en it ministearje fan Natuer litte sûnt 2018 ûndersyk dwaan nei swalkôffal yn de Waadsee. Dêrfoar wurdt sjoen nei trije waadplaten.

Benammen op It Gryn (tusken Harns en Skylge) fûnen ûndersikers folle mear ôffal: 737 stiks ôffal yn 2021, tsjinoer 401 it jier dêrfoar.

It soart ôffal is net bot feroare: it giet benammen om plestik. Dan giet it om ferpakkingsmateriaal (snobbersguod en sjips bygelyks) en fiskerijôffal, lykas plús, touwen en netten.

Fierder spielde der aardich wat keramyk oan, meldt Rykswettersteat. En der binne ek heliumballonnen fûn, "die gebruikt worden bij feestjes en blijkbaar wegwaaien".

Offal fan skipfeart

In protte plestik ôffal dat oanspield is op It Gryn komt fan de skipfeart. Dat is te ferklearjen trochdat farrûtes nei see en nei de haven fan Harns tichtby lizze.

In ûnwjerlisbere ferklearring fan de tanimming fan ôffal is der net, mar Floris van Bentum fan Rykswettersteat hat wol in fermoeden: "Vorig jaar hadden we te maken met corona en was er meer recreatie in eigen land en dus ook op de Wadden. Het zou kunnen dat er daardoor meer plastic zwerfafval is gevonden."

De twa oare sânplaten dy't ûndersocht binne, binne de Stienplaat (by Flylân) en Suderdúntsjes (by Rottumereach). Dêr is ek mear ôffal fûn. Op Suderdúntsjes sels fjouwer kear safolle as in jier earder. Der waard sels mear fûn as nei de ramp mei de MSC Zoe, begjin 2019.