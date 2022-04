Poster moat ferhaal trekfûgels by grutter publyk bringe: "Bekend maakt bemind"

Miljarden trekfûgels oer de hiele wrâld geane alle jierren fan de briedplakken nei in gebiet om te oerwinterjen - en wer werom. Yn dy tochten fan hûnderten of tûzenen kilometers komme se fan alles tsjin.

Nederlân leit op in wichtich knooppunt op ien fan dy trekrûtes. Hjir komme alle jierren goed trijehûndert ferskate soarten trekfûgels del. "Dit verhaal is een van de hoogtepunten van de natuur", seit natuergids Jörgen de Bruin.

Yn totaal giet it om sa'n njoggen miljoen fûgels dy't de rûte folgje dy't lâns West-Europa en West-Afrika rint. In grut part fan dy fûgels komt ek troch Nederlân.

Werkenber foar minsken

De Bruin wurket by IVN Natuureducatie en is ek belutsen by ien fan de seis nasjonale parken dy't belutsen binne by de poster: de Lauwersmar. "We denken dat de vogeltrek een thema is dat mensen aanspreekt."

As foarbyld neamt er de boereswel. "Die overwintert in Kaapstad en rondt deze tijd vindt-ie de boerderij weer terug waar hij vorig jaar gebroed heeft. We denken dat we met dat soort prachtige verhalen een heel breed publiek kunnen aanspreken."