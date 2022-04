Bûtengebiet Noard-Fryslân krijt glêsfezel, as de helte fan de minsken meidocht

Betingst is wol dat de helte fan har meidocht en dat foar 6 maaie kenber makket.

Jildkwestje

Kabelnoord út Dokkum sil de oanlis dan fersoargje. Neffens direkteur Niek Geelhoed hawwe de earste minsken harren al oanmeld. "Binnen een week een kleine 200, dus dat is een mooie start."

Dat op syn minst de helte fan de minsken meidwaan moat, is neffens Geelhoed in jildkwestje. "De provincie heeft een bepaald budget voor dit project. Een groot deel is onrendabel als er heel weinig mensen meedoen."

Oars slagget it nea

Neffens Geelhoed is dit projekt in unike kâns foar de minsken út it bûtengebiet. Gewoanwei soe it folle djoerder wêze. "Wij vinden dat iedereen een goede aansluiting moet hebben, dat is ons streven. Als je het niet op zo'n manier doet, met een beetje overheidsgeld erbij, dan gaat het nooit lukken om het buitengebied aan te sluiten."

Wa't meidwaan wol, hoecht net perfoarst in abonnemint by Kabelnoord te nimmen.