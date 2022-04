Folop fleurichheid by iepening wettersportseizoen yn grutsk Terherne

It wettersportseizoen is moandei feestlik iepene yn Terherne. Dat gebeurt tradisjoneel op peaskemoandei, mar de ôfrûne twa jier foel dat yn it wetter.

En dus wiene de minsken yn it wettersportdoarp wol ta oan dizze fleurige dei. "Minsken binne allegear bliid dat it wer kin", seit ien fan de besikers. "Moai waar derby: wat wolle je noch mear?"

Bliid dat it oer is

Har man hat it ek mist. "Je wurde wat iensum", ferwiist er nei de ôfrûne jierren, wêryn't de coronakrisis in protte aktiviteiten dwers siet. "Net allinnich, mar wol iensum. Bliid dat it allegear oer is."

De organisaasje yn Terherne siet der ek al twa jier lang op te wachtsjen. "Het draaiboek lag altijd al klaar", seit Suzanne Kloosterman. "Dat we nu weer mogen, en dat de mensen zo blij zijn, daar worden wij ook blij van."

Supergrutsk

It doarp stie fol fan de aktiviteiten moandei, lykas sjen nei en boartsje mei modelboaten, in frijmerk foar bern, muzykpoadiums, kreamkes. Kloosterman: "Ik hoop dat we kunnen laten zien wat voor leuk en mooi dorp Terherne is. We zijn supertrots op dit dorp."