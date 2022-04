Bestjoerder SvPO-skoallen ferbjustere oer útspraken ûnderwiisminister

Van Denderen reagearret op in útspraak fan ûnderwiisminister Dennis Wiersma dy sein hat dat de bestjoerder fan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs, lykas fan it Tjalling Koopmans College yn Hurdegaryp, sa gau mooglik opstappe moat.

22 miljoen ûnrjochtmjittich bestege

As de bestjoerder net opstapt, makket de minister gjin jild mear oer nei de skoalstichting. De minister docht dy útspraak nei oanlieding fan in ûndersyk fan de ûnderwiisynspeksje.

Ut it ûndersyk docht bliken dat foar goed 22 miljoen euro oan publyk jild ûnrjochtmjittich bestege is. Likernôch 16 miljoen euro dêrfan is by private stichtingen bedarre dêr't de skoalbestjoerder sizzenskip yn hat.

Stipe en húsfesting

Neffens Van Denderen is dat perfoarst net it gefal. "Om te beginnen is 6 miljoen door de scholen onderling overgemaakt om elkaar te steunen. Dat had volgens inspectie niet gemogen omdat de scholen nog niet samengevoegd waren in één stichting. Een nogal formalistische stelling, maar verdwenen is dat geld natuurlijk niet."

De oare 16 miljoen is neffens Van Denderen brûkt foar húsfesting. "Het bedrag kon gespaard worden omdat nieuwe scholen eerst alleen een onderbouw hebben. Die is goedkoper dan de bovenbouw en daardoor houden scholen de eerste paar jaar geld over. Als de Minister kritiek heeft op deze besteding van middelen, moet hij de wet aanpassen."

Van Denderen 'bereid opzij te stappen'

De skoalbestjoerder skriuwt in oplossing foar de problemen by SvPO-skoallen oandroegen te hawwen, mar dêr soe de minister net op reagearre hawwe.

Van Denderen fynt dat in frjemde eask omdat hy al dwaande is mei in nij bestjoer en alle beslissingsfoech al oan skoallieders oerdroegen hat.

Dochs seit Van Denderen ree te wêzen oan de kant te stappen, as de minister alteast de garânsje jout dat de skoallen de kommende seis jier harren bekostiging behâldt, ek as de learlingenoarm net helle wurdt.