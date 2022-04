Einliks wer autocross mei publyk yn Kollum: "Pikefel dat wy wer meie"

Twa jier lang wie it grutte publyk fanwegen de coronamaatregels net wolkom by de wedstriid, as der al riden wurde koe. Ofrûne snein yn Blauhûs wie dêr einlik wer in autocross sa't it heart, folge troch dizze edysje op twadde peaskedei by Kollum.

"Ien grutte famylje"

"Autosport kinst eins net op 'e telefyzje besjen, dat moatte je fiele en rûke", seit Acda oer de belangstelling. "It publyk is hjir folle bak nei ta kaam. It is wer ien grutte famylje!"