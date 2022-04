SportCast: "Kees van Wonderen wordt een absolute toptrainer"

Sportferslachjouwer Roelof de Vries wie en is noch altyd foarsichtich. "Ast in coach oanstelst, dy't it pas twa seizoenen goed docht, wit ik net oft dat per definysje in goeie trainer is. Mar ast alle lûden oer him hearst, dan wurdst dêr wol entûsjast fan."

'Wondertrainer'

VI-ferslachjouwer Marco Timmer sit regelmjittich by Go Ahead Eagles op 'e tribune en is it beslist net iens mei de ôfhâldens fan De Vries. "Hou eens op man. Je moet ontzettend blij zijn dat deze wondertrainer naar Heerenveen komt", seit Timmer. "Kees wordt een absolute toptrainer, let op mijn woorden."

Neffens Timmer kin Van Wonderen fan Hearrenfean in hecht kollektyf meitsje. "Hij maakt daar een vechtmachine van, die ook nog eens leuk voetbalt. Er gaat echt een team staan straks en dat is wel wat ik bij Heerenveen mis de laatste jaren", seit de fuotbalferslachjouwer.