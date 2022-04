Súkses foar Fryske haadklassers, Harkemase Boys spilet lyk

Harkemase Boys kaam nei 22 minuten op foarsprong yn Seelân. Joris Voest betsjinne Jelle de Graaf, dy't de bal behearske lâns de keeper skode: 0-1.

Krekt foar it skoft kaam GOES lykwols op likense hichte. Renzo Roemeratoe kopte de 1-1 binnen. Efkes dêrfoar hienen de Siuwen fia Huib van Hecke al in grutte kâns lizze litten.

Protte doelpunten

De twadde helte wie noch mar krekt úteinset doe't GOES op foarsprong kaam. Ruben Hollemans wie de doelpuntemakker. Tsien minuten letter wie it lykwols alwer lyk troch in geweldige knal fan Mart Dijkstra: 2-2.

De wedstriid gie op en del en yn de 72ste minút kamen de Boys wer oan de lieding. Jhurrey Margaritha profitearre optimaal fan in flater yn de ferdigening fan GOES. It antwurd fan de ploech út Seelân liet lykwols net lang op him wachtsjen: yn de 77ste minút skoarde Van Hecke de 3-3.

Yn de slotfaze krige Harkemase Boys de bêste kânsen, mar ûnder mear Dijkstra en Margaritha krigen de bal net nochris yn de goal. Einstân 3-3.