Werkolonisaasje fan de platte oester yn it Waad begjint mooglik yn Lauwerseach

Der is eksperimintearre op it eastlik Waad mei in lytse populaasje oesters dy't fûn is tusken Teksel en Flylân. Dy groep hat net te lijen fan in sykte dy't de oesters op oare plakken dwers sit.

No't dy proef fan it Programma naar een Rijke Waddenzee dien is, leit wat dêr fan oer is no yn Lauwerseach by fisker Barbara Rodenburg yn in bak om nije oesters te kweken, sadat dy mooglik wer útset wurde kinne. Rodenburg hat in wichtige rol spile by de proef: "Wij hebben jonge oestertjes in zakken in rekken op verschillende plekken in de Waddenzee neergezet."

Undjippe oesters dogge it goed

In soad platte oesters oerlibben dat net, mar benammen de oesters dy't ûndjip leinen, dienen it better. Dat wie ûnferwacht. Neffens Michiel Firet fan it Programma naar een Rijke Waddenzee jout dat oan dat der dochs wol wat mooglik is yn it Waad foar dizze soarte, dy't as oesterriffen fan grutte betsjutting wêze kin foar it libben ûnder wetter.