Fries yn Lviv: "Je binne eins nergens mear feilich en dat makket benaud"

"De oanfallen wienen oan de oare kant fan de stêd, net by myn appartemint yn de buert. Mar it binne gjin moaie peaskedagen, dat is dúdlik." Trije raketten binne op militêre plakken delkaam en ien op in banneservicestasjon. "Dêr wienen minsken oan it wurk en dêr binne ek de measte slachtoffers fallen."

Gjin panyk, wol eangst

Neffens Nammensma bruts der gjin panyk út ûnder de Oekraïners. "Se binne oer it algemien frij rêstich en we ha al safolle meimakke. Der is wol eangst, hoe fier giet dit noch? Je binne eins nergens mear feilich en dat makket benaud."

Lviv hat faker doelwyt fan oanfallen west, mar minder faak as oare stêden. Nammensma hie wol rekken hâlden mei oanfallen. "In pear wiken lyn wienen dy der ek en freed en sneon binne rakketten út de loft helle. De driging is der. De oarloch lôget op en der is gjin sicht dat it rêstiger wurdt."