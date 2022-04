Fjildrydster Leonie Bentveld fan Burgum tekenet profkontrakt

Earder wie se as amateur yn tsjinst. No krijt se kontraktferlinging as proffytster. It kontrakt jildt oant ein 2025. Se wurdt dêrmei beleanne foar har goede prestaasjes. Se wûn de wrâldbeker en helle sulver op it WK en EK fjildriden foar junioaren.

Grut talint

Manager Jurgen Mettepenningen is bot te sprekken oer Bentveld: "Leonie is een groot talent. Een jonge renster waarin we volop geloven. We zijn ervan overtuigd dat ze een mooie carrière kan gaan uitbouwen, vandaar dit contract tot eind 2025. Dat getuigt van veel geloof binnen ons team in Leonie, maar ook andersom: Leonie geeft hier ook mee aan hoeveel vertrouwen ze heeft in de werking van ons team."