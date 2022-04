Musical Soldaat van Oranje spilet 3.000ste foarstelling: mylpeal yn Nederlân

De musical gie 11,5 jier lyn yn premjêre en mear as 3,2 miljoen besikers ha de foarstelling al sjoen. Op 30 april stiet de 3.000ste op de aginda. Dat is in mylpeal. "Dat is net earder yn Nederlân foarkaam", seit Jan van Olffen.

"Ik ha net alle trijetûzen foarstellingen spile, mar dat sit sa om de 2.500 hinne tink ik. En it is noch altyd fantastysk om te dwaan. Hielendal nei de pandemy dêr't we hast twa jier net yn spylje koenen. Alle minsken yn it tëater hienen doe in swiere tiid. Dat we no wer oan it wurk kinne, is geweldich."

Spektakel

Doe't de musical begûn, hienen se noait ferwachte dy 3.000 kear te spyljen. Neffens Van Olffen is it sa'n sukses omdat it in spektakel is. "Der is in rûndraaiend poadium en de sênes binne op ferskillende poadia. Ik wol net tefolle ferklappe, want der binne ek minsken dy't it noch net sjoen ha."