Ek Fryske D66'ers ûndertekenje brief dy't partijtop om opheldering freget

De krityske D66'ers easkje yn in iepen brief dat partijlieder Sigrid Kaag en it partijbestjoer binnen in wike opheldering jouwe oer de rol fan de partijtop by it ferburgen hâlden fan it grinsoergeande gedrach fan partijpommerant Frans van Drimmelen. Ek wolle se binnen trije wiken in byienkomst dêr't it bestjoer ferantwurding yn ôflizze moat, skriuwe se yn in iepen brief.

De Volkskrant melde sneon dat in fertroulik diel fan it rapport mear as in jier ûnder de pet hâlden is troch de partijtop.

Stalken

De saak draait om Frans van Drimmelen, lobbyist, partijstrateech en âld-foarsitter fan de talintekommisje fan D66. Neffens de Volkskrant stiet yn it fertroulike part fan it rapport dat er him wol deeglik skuldich makke hat oan stalken. Hy soe in froulike meiwurker bedrige en sjantearre hawwe. Der stiet ek yn dat de plysje in offisjeel warskôgingspetear mei him hie.

Yn in reaksje op de berjochtjouwing yn de krante sei partijlieder Kaag dat har partij in feilige partij wêze moat foar elkenien. De inisjatyfnimmers fan de brief roppe safolle mooglik D66'ers op dy't 'transparantie' wolle om har oan te sluten by de oprop.

Peaskemoandei waard bekend Van Drimmelen syn wurk wurk by adysburo Dröge en Van Drimmelen foarearst delleit. Dat is te lêzen yn in koarte ferklearring dy't op de webside fan it advysburo pleatst is.