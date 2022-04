Mear as tûzen minsken by fjoer yn Elslo: sa sjocht dat der út

It is de grutste bult dy't ea yn Elslo baarnd hat. Troch it coronafirus koe de tradysje de ôfrûne twa jier net trochgean. Dêrtroch bestiet de bult út túnôffal dat trije jier lang ynsammele is.

Neffens in skatting fan in fotograaf soene der sa'n 1500 minsken by west ha doe't de bult fan sa'n 20 meter heech oanstutsen waard. Guon hiene der in kopke kofje by, oaren hiene bier of in hamburger.