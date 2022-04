Waarman warskôget foar 'deksel' op peaskefjurren: smoargens kin net fuort

Neffens it RIVM kin de luchtkwaliteit yn grutte dielen fan it lân min wêze. It ynstitút advisearret om it hiele wykein gjin houtkachels te stoken.

By it ferbaarnen fan hout komme skeadlike stoffen frij, meldt it RIVM, lykas fynstof, benzeen en koalmonokside. Dy kinne allerlei neidielige effekten ha, benammen foar minsken dy't al problemen ha mei de luchtwegen. Dizze minsken krije troch de smoarge lucht earder klachten, en kinne har dit wykein better net te bot ynspanne as se bûten binne.