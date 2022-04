Lilkens oer 'onwil' by bernetaslach-skandaal: "Dit is terreur"

Ien fan de slachtofffers is Mariëlle Nijland fan De Westereen. Neffens har is de skeafergoeding dy't tasein is net heech genôch. Dat giet om 2,73 euro per dei, seit se.

"Dat is een lachtertje. Als je onterecht in de gevangenis hebt gezeten is het 80 euro per dag. Dan heb je een dak boven je hoofd gehad en drie keer per dag een maaltijd. Wij hadden helemaal niks."

Mei sân minsken daget se it regear no foar de rjochter om in hegere fergoeding ôf te twingen. De daging wurdt nije wike nei de minister fan Finânsjen stjoerd.