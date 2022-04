Drokte by dokterswacht hâldt oan: wachttiden fan in oere

De wachttiid kin oprinne oant in oere. In dei earder wie it noch slimmer, doe melde de dokterswacht dat minsken soms in oere en trije kertier wachtsje moasten.

Fiif minuten

Normaalwei soe de wachttiid fiif minuten wêze moatte, mar dat komt de lêste tiid eins net mear foar.

By de dokterswacht kinne minsken telâne foar spoedsoarch, as de eigen húsdokter ticht is: jûns, nachts, yn it wykein en mei de feestdagen. De dokterswacht is bedoeld foar medyske fragen dy't net wachtsje kinne oant de eigen húsdokter wer beskikber is.

Sykte

De Fryske dokterswacht hat te krijen mei personielsproblemen. Neffens Jeltje Lettinga fan de dokterswacht is der in protte sykte. Gryp hearsket, mar de neisleep fan it coronafirus soarget likegoed noch foar problemen.

"Der binne oeral tekoarten, ek by ús", seit de Lettinga. "Op in bepaald stuit siet 20 persint fan it personiel siik thús. No is dat gelokkich minder, en minsken binne faak ek net lang siik, mar it soarget wol foar langere wachttiden as normaal."

Wachtsje

Lettinga wiist derop dat der ek minsken binne dy't belje mei klachten dy't net by de dokterswacht thús hearre, en dat der minsken binne dy't belje omdat it wykein se better út komt, ek as it wol wachtsje kin oant de eigen dokter der wer is. Dat is de bedoeling net, seit se.

De dokterswacht Fryslân advisearret om earst te sjen op moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl. By driuwende klachten kin yn it menu fan de Dokterswacht de 1 yndrukt wurde, mar minsken kinne dan ek 112 belje.