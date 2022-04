Soepboer fielt 'morele plicht' om wethâlder te wurden

As wichtichste ambysje sjocht Soepboer: "Ik tink dat wy in grutte slach slaan kinne om tichter by de minsken te stean. Wy hawwe in weryndielingsgemeente dy't grutter wurden is. Je moatte berikber wêze en ticht by de mienskip stean."

Gemeentefinânsjes

Soepboer hopet ek dat it Ryk de gemeenten yn steat stelt om beloften wier te meitsjen. "Dit is wol ien fan dy grutte problemen dy't as in swurd boppe de gemeentlike begruttingen hinget. It Ryk komt mei besunigingen foar de gemeenten, mar dy kinne it eins net betelje. Gemeenten moatte har yn bochten wringe om de begrutting dochs rûn te krijen."

Dat is net goed, fynt Soepboer. "Miskien moatte wy as gemeenten ris sizze: wy hâlde dêr mei op. Dan hawwe je strukturele tekoarten, mar wurdt it wol dúdlik foar it Ryk dat der wat barre moat."