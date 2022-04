Buro wol mei drone fan Oranjewâld nei Kopenhagen fleane

"Het wordt een nieuwe mobiliteitsvorm", seit Brandt oer it brûken fan drones. "We gaan hier mee te maken krijgen. Daarom willen wij er nu al mee bezig zijn."

Oprjochte yn Oranjewâld

Dat de flecht yn Oranjewâld úteinset, is net samar. "Wij zijn ontstaan in Oranjewoud, daar is ons bedrijf opgericht. We bestaan dit jaar 70 jaar, daarom hebben we een plan met verschillende speerpunten. Aan ieder speerpunt hebben we symbolisch een stad gehangen. Eén van de speerpunten vormen onze medewerkers, die is gekoppeld aan Oranjewoud. Een ander speerpunt is duurzaamheid. Dat hebben we gekoppeld aan Kopenhagen, dat bekend staat als de meest duurzame stad ter wereld."

Tarieding

Sa'n lange ynternasjonale droneflecht hat der noch net earder west. Der binne sa'n tsien meiwurkers mei oan it wurk.

"Het vraagt een hoop innovatie om het voor elkaar te krijgen." It is net samar in flecht, seit Brandt. "Ee moeten het goed voorbereiden. Deels achter het bureau, maar ook met testen. Afgelopen week hebben we op een testgebied bij Nijmegen van Rijkswaterstaat geoefend. We konden uitproberen hoe we de communicatie regelen, hoe we omgaan met waarnemers op de grond en hoe we een snelweg oversteken."

Der moat in soad regele wurde om de goede fergunningen foarinoar te krijen, yn Nederlân, Dútslân en Denemarken. De bedoeling is dat de flecht takom simmer plakfynt.