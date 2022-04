KNRM Harns warskôget ûnbedreaune silers foar ferrifeljende Waadsee

Foaral as it wetter him weromlûkt moatte silers oppasse, seit de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij).

It stasjon yn Harns waard allinne sneon al trije kear oproppen foar syljachten dy't yn de problemen kamen. Neffens KNRM Harns binne alle trije boaten wer feilich binnenbrocht.