Fytsers op Skylge hâlde har net oan omliedingsrûten Haadwei

Der wurdt op it stuit wurke oan de Haadwei, dêrom binne der omliedingen ynsteld. Dochs fytse der ferskate minsken troch, sa docht bliken. De gemeente nimt de sinjalen 'uiterst serieus' en jout oan ekstra maatregels te nimmen om fytsers noch dúdliker op de omliedingen te wizen.

Appelaksje

De gemeente jout oan dat it yn it belang fan elts is dat de rûten folge wurde. Likegoed foar de feiligens fan fytsers as fan automobilisten.

Ofrûne freed hat de gemeente appels útdield oan fyters by de krusing Burgemeester Heusdenweg en it fytspaad by de jachthaven del. De aksje wie bedoeld om fytsers op de wurksumheden te wizen.

Wurk oant juny

Oant healwei juny wurdt der wurke om de dyk feiliger te meitsjen. It fytspaad is op de krusingen fan de Haadwei, by de Tigerstelling en de krusing nei Badweg West, ôfsletten. Fytsers moatte omfytse fia it Snijderspad. Automobilisten kinne wol trochride, mar moatte mei hinder rekke hâlde.

De krusingen by de Nieuwe Dijk en Badweg West wurde oanpakt. Der komt in middengelieder op de dyk, sa't fytsers feiliger oerstekke kinne. Ek wurde der nije kabels en liedingen oanlein troch Liander en wurdt de bushalte by Het Land oanpakt. Mear ynformaasje is hjir te finen.