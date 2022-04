Resinsje Broest: "Oeral sit muzyk yn!"

Dat is ek sa. De njoggen koarte sketsjes spylje har ôf op it wurkplak fan ien fan dizze minsken. Elts yn syn eigen habitat. Op kantoar, yn in garaazje, of op in manljuswykein yn de natuer, kompleet mei kampfjoer. Foar de taskôger falt fan alles te sjen. Safolle prachtich útwurke details yn it toanielbyld.

Perkusje

Mar de wiere krêft fan Broest is fansels de muzyk. Perkusje, foarme mei de lûden út de wrâld om ús hinne. Yn alles sit muzyk! Muzyk is oeral. Yn alle dingen om ús hinne.

De kantoarsêne bygelyks: it tikjen op de toetseboerden, in krante dy't iepen en tichtslein wurdt. En dêr oerhinne de hast yn mantra songen stimmen fan de spilers. Want dat moat ek dit kear sein: ek dizze robúste manlju sjonge allegear as klysters!