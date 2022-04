Spuitbusfandalisme op de sportfjilden yn De Harkema

Sa binne der by sportpark De Bosk in heakkekrús en in geslachtsdiel yn blauwe ferve op in muorre spuite, mar ek in raam, fyts en scooter sieten derûnder. Ek yn de omkriten fan de sporthal binne objekten bekladde, lykas by it fytspaad tusken de sporthal en de Reitsmastrjitte.

Harkemase Boys hat op sosjale media in oprop dien nei tsjûgen dy't wat fan it fandalisme sjoen hawwe.