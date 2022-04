Optearweinen winne oan populariteit, mar allinne sûnder blomkegerdyn

De 'vouwweinen' stiene lange tiid bekend as 'âlderwetsk', mar dat is feroare, seit Blanke. Mei har man Jan en har soan Jochum Jan ferkeapet se al mear as 30 jier optearweinen, yn harren saak yn Noardburgum.

"Blomkegerdynen en in oranje tintdoek, dat ha wy al lang net mear", seit Treeske. De optearwein is bot feroare yn de lêste jierren. "Der is neat truttigs mear oan. Se binne stoer en hast alles is mooglik."