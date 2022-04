Fersetskoeke ite by de 'gouden' muorren fan it âlde stedhûs fan Warkum

It is in sinnige winterdei yn 1943. By bakker Otto Zijlstra rinne Warkumers de winkel yn foar in pak koeken. Knapperige skiven, mei in hint fan hoop yn 'e foarm fan frisse sinesapelsmaak. Miskien hasto wol lok en binne se noch waarm. Yn de fitrine lizze de koeken oantreklik wikkele yn in ferpakking mei dêrop de letters 'OZO'.

In Dútske soldaat rint mei stevige pas nei binnen ta. De koeken moatte fuort! En fluch! Want de fersetsterm OZO, Oranje Zal Overwinnen, is foar de besetter abslút net akseptabel. De skrandere Zijlstra is tariede: "Oranje? Bisto gek! Dit binne gewoan 'Otto Zijlstra Oorlogskoeken!'"