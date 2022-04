Friezetsjerke bringt 'bedankt voor de bloemen' werom yn Rome

Nei twa coronajierren sûnder blommen op it plein, slagge it blomker Paul Deckers no net mear om sponsoaren byinoar te krijen. Dêrmei like in tradysje fan mear as 30 jier ferlern: Johannes Paulus II spruts yn 1989 foar it earst 'bedankt voor de bloemen' út.

Mar sa'n tradysje ferlieze, dat koe net, tochten se by de Friezetsjerke. "We vernamen het via de media en dachten, zo'n traditie gaan we niet verlaten", seit rector Antoine Bodar fan de tsjerke.

"Op dezelfde dag nog hebben we een initiatief ontplooid", fertelt Bodar. Der waard in nije arranzjeur fûn en de Nederlânske blommen binne dus werom yn Rome. Al sil dat der dit jier wol wat oars útsjen, ferwachtet Bodar.