HEA! Boatsjefarre mei muzyk

De jonges út Harns fine boatsjefarren moai wurk, hielendal no't it wer moaier waar wurdt. Wol gauris farre se nei Arum en wer werom. Sven hat in grutte lûdsboks oan board. Hy hâldt foaral fan Nederlânsktalige muzyk. Dy komt ûnderweis dan ek lûd oan. Yn de doarpen giet it folume wat omleech, want se wolle gjin gedoch ha.