Dokterswacht Fryslân hat it smoardrok: wachttiden fan mear as oardel oere

Dokterswacht Fryslân advisearret om by net-driuwende klachten earst te sjen op Moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl.

By echt driuwende klachten kin yn it menu fan de Dokterswacht de 1 yndrukt wurde of 112. Neffens in wurdfierder fan Dokterswacht Fryslân is it faker drok by feestdagen. Minsken kinne de dagen dêrfoar meastentiids net terjochte by de húsdokter en belje yn it wykein de Dokterswacht, dy't sels ek minder besetting hat as as oars.