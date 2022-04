Caroline de Pee (CDA): 'It CDA sil skerper stelling nimme moatte'

Yn trije gemeenten docht it CDA net mei oan de formaasjepetearen, dat is ek it gefal yn de gemeente Waadhoeke."Ik had het niet verwacht. We dachten dat we in elke combinatie wel in nodig zouden zijn als CDA", seit de fan oarsprong Dokkumse.

"Maar goed: er zijn vier grote partijen in onze gemeente, dus het was ook een mogelijkheid voor de andere partijen om met elkaar door te gaan."

En dat is it gefal: ynformateur Peter van der Voort advisearret in koälysje fan SAM, Gemeentebelangen en FNP.

It betsjut dat De Pee nei acht jier har baan as wethâlder kwytreitsje sil. "Dat hoort bij het politieke gebeuren. Je weet als je hier aan begint; het is een prachtige baan, maar een onzekere werkgever."