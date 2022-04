Fytsers doare net mear oer dit paad en dat is in probleem foar hoarekaman Riek Everts

It paad leit der al langer min by: it waard ôfkard en moast fernijd wurde. De gemeente betocht in tydlike oplossing - it asfalt fuorthelje - mar dêr is it allinnich mar minder fan wurden.

It fytspaad is no in púnpaad. "Dat is ús hiel bot ôffallen", jout wethâlder Kees Wielstra ta.

Oplossing kostet 50.000 euro

Hy wol no sa gau as mooglik mei in oplossing komme. "We ha sjoen wat it ús kostje soe om dizze tydlike situaasje te ferbetterjen. Dan hast it al gau oer in bedrach fan 50.000 euro, foar watfoar maatregel dan ek."