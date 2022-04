FryslânDOK oer wenningneed: Hillige Húskes

De wenningprizen binne yn Fryslân minder eksorbitant as yn de Rânestêd, mar geane relatyf like hurd omheech. Dêrnjonken hat Fryslân te krijen mei de druk fan minsken fan oare plakken yn it lân dy't hjir in hûs bemachtigje wolle, al as net as twadde wente. Dat driuwt de prizen op en liedt ta leechstân.