Syryske statushâlder bout takomst op as echografist yn Dokkumer sikehûs

It is perfoarst gjin begjinneling. De Syriër dy't yn Dokkum oan de slach giet, hat yn syn thúslân al hiel wat leard. "Hij is hoogopgeleid, zowel in de medische technologie als in het management van zorgorganisaties. Door heel Europa heeft hij geprobeerd om een toekomst op te bouwen en te werken."

Dat liket no te slagjen yn Dokkum. "Hij heeft de kans gekregen om zich verder te ontwikkelen voor een toekomst hier. Hij is heel leergierig. Erg leuk om het zo aan te pakken."

Net foar te stellen

Foar Mac Gillavry is it eins net foar te stellen hoe't it wêze moat foar syn nije kollega. Minsken dy't op dit nivo wurkje yn de sûnenssoarch, binne dêr faak hast har hiele libben al mei dwaande. "Van jongs af aan investeer je, je volgt lange opleidingen. Dat krijg je niet voor elkaar als je er niet volledig voor wilt gaan."

De taal is in mooglike barriêre, mar ek dat is te learen. Boppedat wurkje de statushâlders dus ûnder begelieding fan ien dy't hjir al langer wurket. "Daarom kan de communicatie altijd goed plaatsvinden."