In 'útsûnderlike' maatregel foar finansjeel wanbelied: dit is der mis op de SvPO-skoallen

SvPO: rapport is 'tendentieus'

De SvPO sels is it net iens mei it rapport fan de ûnderwiisynspeksje. Se neame it rapport "tendentieus" en sizze dat it finansjele behear "juist zeer goed" is.

Neffens de skoalgroep gong it jild nei in aparte stichting om foar te kommen dat in skoalgebou yn hannen komt fan de gemeente of de minister, as de skoalle opheft wurde soe. Wylst't de SvPO "jaren voor dat gebouw gespaard heeft".

De SvPO seit dat de learlingen en dosinten no just yn goede skoalgebouwen sitte. "De huisvestingskosten zijn gedaald zodat meer geld voor onderwijs overblijft."

"Uitzonderlijk maar noodzakelijke" maatregel fan minister

Wat no? Underwiisminister Dennis Wiersma hat besletten dat de bestjoerder opstappe moat. Hy seit dat de bestjoerder drokker is mei rjochtsaken as mei it ferbetterjen fan it ûnderwiis. De minister omskriuwt syn maatregel as "uitzonderlijk maar noodzakelijk".