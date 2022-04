Yrritaasje by PvdA-Steatelid Stalenburg oer fúzjepraat mei GrienLinks

Der is neat mis mei gearwurking tusken partijen, seit Stalenburg. "We werken als PvdA Fryslân heel goed samen met D66. Partij voor de Dieren kan ook, of SP. We hebben er heel veel moeite mee dat Den Haag ons in een fusie met GroenLinks rommelt."

Ferskil meitsje

Timmermans en Moorman tinke dat der gjin oare mooglikheden binne as de partijen yn de takomst noch in ferskil meitsje wolle. Dêr is Stalenburg it net mei iens. "Eén en één is ook geen twee. Het zijn twee partijen die groot in de problemen zitten, op landelijk niveau tenminste."

Neffens him litte partijen yn oare lannen sjen dat links wer groeie kin. "Wat je bijvoorbeeld ziet is dat sociaaldemocratische partijen die kiezen voor hun eigen verhaal, die weer gewoon staan voor de basiswaarden van sociaaldemocratie, dat die het goed doen."

Fúzje net tichteby

Neffens Stalenburg binne de PvdA en GrienLinks net tichteby in fúzje. "De partijen zijn sociaalcultureel geen communicerende vaten. GroenLinks staat voor het groene verhaal. PvdA voor het rode verhaal."

Yn de noardlike provinsjes soene de gewesten der boppedat yn alle gefallen ek net foar wêze. "Er moet nog veel water door de Rijn om dit mogelijk te maken."