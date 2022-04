Helte KNRM-frijwilligers Hylpen út ûnfrede opstapt

De krisis op de KNRM-post yn Hylpen begûn ein ferline jier. Troch in konflikt tusken bemanningsleden en it bestjoer wie it fertrouwen fuort, mei as gefolch dat de iene nei de oare frijwilliger opstapte. In besykjen ta bemiddeling fan it haadkantoar yn IJmuiden is op neat útrûn.

Krityk op bestjoerslid

De krityk wie rjochte op ien fan de bestjoersleden. Dy soe tefolle funksjes ferfolje binnen it bestjoer en dwaande wêze mei 'mikromanagement'. Dat soarge foar in fertrouwensbreuk mei ferskate bemanningsleden.

Tolve minsken, wêrûnder twa skippers, ha har funksje dêrop dellein.

It stasjon waard sletten om't it net mear mooglik wie in rêdingsboat feilich útfarre te litten. It wurk waard oernaam troch stasjons út omlizzende plakken. Op dit stuit is it stasjon yn Hylpen wer operasjoneel.