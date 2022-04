Hearrenfean spilet yn besletten oefenwedstriid lyk tsjin NEC

In minút letter wie it lykwols alwer lyk. NEC krige in strafskop en Wilfried Bony skeat de bal binnen: 1-1.

Gjin earedivyzje

De wedstriid wie yn Wenum-Wiesel, by Apeldoorn. It wie in geheim oefenduel.

De twa klups spilen de oefenwedstriid omdat se dit wykein fierder frij binne. Der is gjin spylronde yn de earedivyzje. Oare wike spilet Hearrenfean in útwedstriid tsjin AZ.