Buma by 77 jier befrijing Ljouwert: "Dat we witte hoe slim oft it wêze kin"

It is 77 jier lyn dat Ljouwert troch de Kanadezen befrijd waard fan de Dútske besetters. Boargemaster Sybrand Buma en generaal Atkinson fan de Royal Canadian Dragoons (in tankbataljon) wienen oanwêzich by de betinking.

De boargemaster is der wiis mei dat de betinking nei twa jier wer trochgean kin. "Ik fyn it moai dat it wer kin. Ik fyn it moai dat we sa betinke kinne dat Ljouwert op 15 april 1945 befrijd is troch de Kanadezen."

"Wy ha fansels ek generaal Atkinson út Kanada wei derby", sei Buma. "Dat makket it ekstra bysûnder."