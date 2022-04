Coronatesten en -faksinaasjes fan maaie ôf op itselde plak

No is it noch sa dat testen en faksinaasjes op ferskillende plakken útfierd wurde. Dat sil dus feroarje.

Om besmettingsgefaar yn de kombinearre lokaasjes foar te kommen, wurdt de dei yn twa parten opdield: yn de moarntiid wurde testen ôfnommen en middeis wurde faksinaasjes útfierd.

Testlokaasjes ticht

It betsjut dat de lokaasjes yn Easterwâlde, Kollum, Harns en Sondel, dêr't allinnich teste waard, slute sille. Dat bart freed al. De lokaasjes yn Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten, Snits en Dokkum wurde omboud ta in kombinearre test- en faksinaasjelokaasje.

Takom wike kin eltsenien fan 12 jier en âlder sûnder ôfspraak terjochte foar in boosterprik by pop-uplokaasjes yn Drachten, Bakkefean, De Lemmer en Nijemardum.