Fertochte 'Tindermoard' bliuwt 90 dagen langer fêstsitten

By it stekynsidint yn de nacht fan 5 op 6 maart kaam in 21-jierrige Amerikaanske studinte om it libben. Twa Ljouwerters fan 25 en 30 jier rekken ferwûne. De stekpartij is yn de media bekend wurden as de 'Tindermoard'. De fertochte en it slachtoffer hawwe inoar fia dizze datingapp kennen leard.