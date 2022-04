Dútsers witte Fryslân goed te finen, al binne it der wat minder as oars

Foar de coronakrisis kaam lanlik mear as in fjirdepart fan alle bûtenlânske toeristen út Dútslân, no litte sy it sitte. Ut ûndersyk fan it Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) soe bliken dwaan dat dit te krijen hat mei benaudens foar it coronafirus en de oarloch yn Oekraïne.

Fakânsje yn eigen lân

Neffens Martin Cnossen, direkteur fan marketingsorganisaasje Merk Fryslân spilet der ek noch wat oars mei. "Nederlanners hawwe nei de coronaperikelen tocht: wy boeke in fakânsje yn eigen lân. No wolle de Dútsers graach boeke, mar dat is wat let, om't der in protte fol is."