Hearrenfean presintearret plan foar it fernijen fan skoallen

De gemeente hat in 'Integraal Huisvestingsplan' opsteld, dêr't de gemeenteried op 12 maaie in beslút oer nimme moat. It projekt kostet 75 miljoen euro. De gemeente sil dêrfan it grutste part betelje, mar ek de skoallen sels sille ta de beurs.

Opjeften yn it ûnderwiis

Neffens de gemeente lizze der noch wol wat opjeften yn de kommende jierren. Der wurdt ferwachte dat it oantal learlingen ôfnimt, dat skoalgebouwen leechsteane yn it fuortset ûnderwiis en guon gebouwen ferâlderje of net mear by it hjoeddeiske ûnderwiis passe.

Dochs wol de gemeente ek net te folle útgean fan prognoazes. "Wat wy foarstelle, is om de skoallen oan te pakken, sadat se fleksibel binne. Sadat se útwreidzje kinne as de krimp net komt of dat se in part ôfstjitte kinne as dat nedich is", seit wethâlder Jelle Zoetendal fan de gemeente.

Der moat romte ûntstean foar persoanlike learrûten, skoalle en opfang moatte mear byinoar en skoalpleinen moatte griener, sa is de bedoeling. Op dy wize wol de gemeente dat der mear as allinne yn stiennen ynvestearre wurdt.

Griene skoalpleinen

Foar it griener meitsjen fan skoalpleinen moat in subsydzje beskikber komme, is de bedoeling. Ek wurdt sjoen nei de funskje fan de skoallen yn it doarp of yn de wyk. Alle jierren moatte de plannen evaluerre wurde, sa't se ek wer bysteld wurde kinne as dat nedich is.

De bedoeling is dat der mei basis- en middelbere skoallen op It Hearrenfean en yn Oranjewâld begûn wurdt mei de fer- en nijbou. It plan wurdt fierder yn fazen oppakt.