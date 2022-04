Ut de bak, oan de bak: eks-finzenen mei spesjaal programma wer oan it wurk

It is alris earder besocht om sa'n programma op te setten, mar in wurktrajekt mei begelieding wie oant no ta in standertprogramma en gjin maatwurk.

Yndividueel trajekt

Dat is no oars, seit direkteur Gino Tibboel fan de finzenis yn Ljouwert. "We kunnen nu meer op de persoon gericht zijn. Dit is echt een individueel traject." Tibboel hat der betrouwen yn dat dizze oanpak oanslaan sil.

"Het re-integratieplan dat we maken met de gedetineerde dat zit op alle gebieden: het gaat over het herstel van het contact met zijn familie, zorgen dat hij een inkomen heeft en als hij problematiek heeft, zoals een verslaving, dat hij gekoppeld wordt aan de verslavingszorg. Het is dus een hele brede aanpak", seit de finzenisdirekteur.

Slagget de opset fan 'Uit de bak, aan de bak' yn Fryslân, dan is de bedoeling dat der yn mear regio's wurkjouwers reemakke wurde om eks-finzenen oan te nimmen.