Gemeentewurkers hâlde kuierjende beammen fan Bosk yn libben: "Oars as oars"

Op dit stuit stean de beammen te wachtsjen yn de buurt fan it spoardok. "We hâlde se wat yn libben mei wetter", fertelt Riemer Haagsma fan gemeente Ljouwert. "En we jouwe de bakken in kleur, sadat it net sa bylket." Der is spesjale apparatuur om te mjitten hoefolle wetter der noch yn de bakken sit.

Haagsma is gewoanwei kompleet oare wurksumheden wend, mar hy fynt dit ek prachtich. "Der wurdt wat fan je frege dat der normaal net is, oars as oars."