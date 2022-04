Ljouwerter F-35's helpe by befeiliging loftrom Bulgarije: "We staan op verhoogde status"

As it nedich is sille de fleantugen de loft yn, mar it doel is foaral de oanwêzichheid sels: wach wêze en ôfskrikke. De Friezen soargje der op in basis by de stêd Plovdiv 24 oeren deis foar dat de tastellen by in driging fuort de loft yn kinne.

Oant no ta is dat noch net bard, mar de driging nimt mei de dei ta. De Swarte See is in gebiet dêr't de Russen hieltyd aktiver wurde. "Sinds een aantal dagen staan we op verhoogde status om het Bulgaarse luchtruim te beveiligen", seit skwadronkommandant Guido Schols.