Programmeur Pieter de Boer nimt ôfskied fan Aaipop nei 35e edysje

Pieter de Boer wennet en wurket yn Easterein en is in echte muzykleafhawwer. Sa kaam er ek yn de organisaasje fan Aaipop telâne.

Yn syn jonge jierren yn Easterein ûntduts De Boer al gau de leafde foar muzyk. Fia in skoalfreontsje kaam er yn oanrekking mei de muzyk fan de Nederlânske punkband Heideroosjes en it spruts him fuortendaliks oan. "Een skoalgenoat hie der in cd fan en doe bin ik op it fytske nei Boalsert stapt en ha ik sels in cd kocht."

De Boer wie faak te finen by optredens en festivals. Sa ek op it Aaipopfestival, dêr't allinnich Frysktalige bands stean. "De radio stie altyd op Omrop Fryslân, dus ik krige it altyd wol mei."